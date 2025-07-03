Власти сообщили об атаке дронов на один из объектов в Удмуртии

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Атака БПЛА совершена на один из объектов в Удмуртии, сведений о пострадавших нет, сообщил глава республики Александр Бречалов в четверг.

"На один из объектов на территории Удмуртии - сразу хочу обратить внимание: объект не на территории Ижевска или других городов - совершена атака", - сказал Бречалов в видеообращении в своем телеграм-канале.

Он добавил, что, по предварительным данным, беспилотника было два. Один не достиг объекта благодаря мерам безопасности, второй попал в техническое сооружение, сейчас ликвидируются последствия.

"Информации о жертвах и пострадавших нет", - отметил Бречалов.