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Власти Удмуртии предупредили о фейковом видео с главой республики об атаках БПЛА

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Поддельное видео с главой Удмуртии Александром Бречаловым, якобы рассказывающим о большом числе жертв после атаки БПЛА в Ижевске, распространилось в интернете, сообщает его пресс-служба в четверг.

"3 июля в сети появилось фейковое видео, в котором якобы Александр Бречалов рассказывает о большом количестве погибших после атаки БПЛА на предприятие в Ижевске 1 июля. Дипфейк также заверяет о приостановке работы завода до сентября", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что эта информация недостоверна и глава республики не делал таких заявлений.

Пресс-служба цитирует руководителя Центра управления регионом Татьяну Шумихину о том, что видео создано с помощью нейросетей.

"То, что видео фейковое, видно по нескольким признакам: артикуляция главы не всегда совпадает и не всегда успевает за речью. Темп и динамика речи несвойственны Александру Бречалову. Видео размытое, видна зернистость", - отметила Шумихина.

Она добавила, что на фейковом видео звучит обращение "ижевцы", которое глава Удмуртии никогда не употребляет, а также слышны ошибки в ударениях.

Пресс-служба напоминает, что Бречалов выступал с официальным заявлением в день атаки на ижевское предприятие - 1 июля.

Ранее сообщалось, что во вторник беспилотники атаковали одно из предприятий Ижевска. Погибли три человека. Число пострадавших превысило четыре десятка.

Удмуртия Александр Бречалов
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