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Штрафы для банков за ряд нарушений при работе с физлицами предложили рассчитывать от собственного капитала

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Депутаты предлагают взыскивать с банков более жесткие штрафы и установить вилку - до 0,1% и до 1% от собственного капитала (вместо уставного капитала сейчас) за нарушения при привлечении вкладов, выдаче потребительских кредитов и работе с мобилизованными.

Документ № 959011-8 размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему законодательству, если кредитная организация нарушила законы, указания ЦБ, макропруденциальные лимиты, не передала в ЦБ или исказила информацию, не провела аудит, то ЦБ вправе потребовать устранить нарушения; наложить штраф в размере до 0,1% от минимального уставного капитала; ограничить операции банка (в том числе с материнской организацией, участниками группы и аффилированными лицами) на срок до 6 месяцев. Если банк не выполнил предписание ЦБ в установленный срок или создал угрозу интересам вкладчиков, то ЦБ может взыскать с кредитной организации штраф в размере до 1% размера оплаченного уставного капитала, но не более 1% минимального размера уставного капитала.

Законопроект предлагает ввести новый особый случай штрафа в размере до 0,1% размера собственных средств, но не менее 100 тыс руб., если банк нарушает закон о банках в части привлечения во вклады средств физических и юридических лиц; есть нарушения в части заключения договоров c физлицами от имени или по поручению некредитных финансовых организаций; нарушения закона о потребительском кредитовании; закона о мобилизованных и их семьях. Также штраф может взиматься, если нарушены нормативные акты ЦБ по этим законам.

Если банк не устранил такие нарушения в срок, то ЦБ может взыскать штраф в размере до 1% собственных средств (капитала) кредитной организации, но не менее 1 млн рублей, или применить к кредитной организации меры воздействия, среди которых - реорганизация, запрет отдельных банковских операций, ограничение процентной ставки.

Согласно законопроекту, при расчете штрафа ЦБ обязан учитывать количество операций, приведших к ущербу потребителям, а также долю таких операций в структуре активов банка. Кроме того, законом вводится ответственность банков, действующих по поручению некредитных финансовых организаций, если потребитель не дал согласие на сделку или был введен в заблуждение.

В пояснительной записке отмечается, что текущие размеры санкций не оказывают на нарушителей достаточного дестимулирующего воздействия, особенно с учетом масштаба деятельности крупных банков. Приводится пример: в одном случае было зафиксировано 22 тыс. нарушений расчета полной стоимости кредита, но максимальный штраф составил лишь 1 млн рублей.

"Фактически размеры штрафов будут определяться исходя из принципа соразмерности выгоды, полученной в результате допущенных нарушений", - указано в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

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