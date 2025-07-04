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Четыре человека погибли, еще четверо пострадали при ракетном ударе по Донецку

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли, еще четверо пострадали в результате ракетного удара ВСУ по Донецку (Донецкая Народная Республика), сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка ракетами РСЗО HIMARS погибли двое мужчин, а также две женщины", - говорится в заявлении Кулемзина, распространенном в пятницу его пресс-службой.

По данным мэра, в результате этого обстрела ранения различной степени тяжести получили четыре человека - две женщины и двое мужчин.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
Алексей Кулемзин ВСУ Донецк ДНР
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