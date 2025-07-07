Один человек погиб, еще шестеро ранены после удара ВСУ в Запорожской области

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще шесть получили ранения после удара ВСУ по многоэтажке в городе Васильевка (Запорожская область), сообщил в понедельник губернатор региона Евгений Балицкий.

"Погиб 19-летний парень, который находился во дворе дома. (...) Также есть раненые, шесть пострадавших госпитализированы в городскую больницу, им оказывается медицинская помощь", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что в результате атаки по многоэтажке получили разрушения более десяти квартир. Людям, у которых разрушены квартиры, предоставят временное жилье.

Сохраняется угроза повторных ударов, сообщил Балицкий.