Балкон обрушился на женщину во время урагана в Омске

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Омске женщина получила травмы при падении на нее балкона многоэтажного дома, прокуратура проводит проверку.

"Предварительно установлено, что во время сильного ветра на женщину, стоявшую на крыльце банка, расположенного на первом этаже многоэтажного жилого дома 2006 года постройки по ул. Герцена, упала балконная плита", - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки прокуратура намерена дать оценку действиям управляющей организации, осуществляющей техническое обслуживание дома.

Также взят на контроль ход доследственной проверки, организованной по факту случившегося правоохранительными органами.

В пресс-службе регионального УМВД "Интерфаксу" уточнили, что 64-летняя пострадавшая была госпитализирована с переломом ключицы.

Собеседник агентства добавил, что в общей сложности в пятницу в полицию поступило более сотни сообщений о происшествиях, связанных с непогодой.

Проверку по факту произошедшего также проводит региональное СУ СКР.