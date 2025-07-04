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Пять человек пострадали в Омске во время урагана

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Четыре человека госпитализированы и один находится на амбулаторном лечении с травмами, полученными во время урагана в Омске в пятницу, сообщил мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Мэр также сообщил, что провел заседание оперативного штаба. По его словам, в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило более 260 заявок, связанных с последствиями урагана.

Шелест сообщил, что повалено порядка 200 деревьев, на их уборку уйдет несколько дней. Также зафиксировано 56 отключений электричества. Глава города заверил, что к утру субботы электроснабжение города полностью нормализуется.

"Пять домов остаются без газа в Амурском поселке. Деревья упали на подающий газопровод и повредили его. Объем работ специалистам "Омскгоргаза" предстоит выполнить большой: требуется замена 70 метров газопровода. Ремонт планируют закончить в понедельник", - сообщил также мэр.

Шквалистым ветром перевернуло три павильона на остановках общественного транспорта, которые уже поставили на место и закрепили. Также имеются поврежденные кровли.

Ранее сообщалось, что во время урагана на 64-летнюю женщину, стоявшую на крыльце банка, упала балконная плита. Пострадавшую госпитализировали с переломом ключицы.

Омск
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