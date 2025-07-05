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Три человека пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о подвергнувшихся украинским атакам автомобилях, есть пострадавшие.

"Дроны ВСУ атаковали три транспортных средства. Водители получили ранения", - написал Гладков в своем телеграм-канале в субботу.

В селе Никольское Белгородского района беспилотник ударил по маршрутному автобусу. Водителя с минно-взрывной травмой и контузией доставляют в городскую больницу №2 Белгорода. У автобуса выбиты стекла и поврежден кузов.

В селе Новая Таволжанка в Шебекинском округе атакован легковой автомобиль. Мужчину с контузией доставляют в больницу, машина посечена осколками.

Еще один автомобиль подвергся атаке дрона в поселке Шамино. Врачи диагностировали у водителя минно-взрывную травму, баротравму и слепые осколочные ранения.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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