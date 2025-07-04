Правительство поддержало поправки об утилизации пестицидов с учетом доработки

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Правительство поддержало законопроект о прослеживаемости, изъятии и уничтожении фальсифицированных и контрафактных пестицидов и агрохимикатов, но предложило доработать его ко второму чтению, указав на отсутствие ответственности за недостоверные сведения в системе прослеживаемости и неясность дальнейшей судьбы изъятых препаратов.

Отзыв правительства на законопроект № 883107-8 размещен в электронной базе парламента.

В апреле группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который дает определение фальсифицированным и контрафактным пестицидам, закрепляет порядок их выявления и изъятия из оборота. Авторы в пояснительной записке отмечали, что из-за отсутствия таких норм регионы не имеют полномочий и средств на утилизацию опасной продукции. Согласно проекту, фальсификатом считается продукция с ложными сведениями, а контрафактом - проданная с нарушением закона. Предполагается, что Россельхознадзор с 1 марта 2026 года получит право отбирать образцы и приостанавливать продажу при отсутствии регистрации или прослеживаемости.

В законопроекте предлагается контролировать полноту и достоверность сведений, вносимых в государственную систему прослеживаемости пестицидов. Однако не указана ответственность за представление недостоверной информации. "Представляется целесообразным определить (...) ответственность указанных лиц за непредставление или представление недостоверных и (или) неполных сведений", - отмечается отзыве правительства.

Также, по мнению кабмина, в законопроекте отсутствует правовая связь между изъятием из обращения и уничтожением опасной продукции. Не определено, что именно должен делать владелец с препаратом после его изъятия.

Правительство указало на проблемы с терминологией: в тексте используются слова "препараты" и "пестициды и агрохимикаты", однако определение дается только для последних. "Следует также отметить, что в законопроекте предусмотрены определения контрафактных и фальсифицированных пестицидов и агрохимикатов, а не препаратов", - говорится в отзыве.

Кабмин также просит уточнить, не будут ли дублироваться функции разных ведомств при контроле за маркировкой агрохимикатов и пестицидов.

Кроме того, правительство указало, что изъятие таких пестицидов может происходить в рамках уголовного дела, а порядок таких действий должен регулироваться исключительно Уголовно-процессуальным кодексом (УПК). В этой связи предлагается внести соответствующие коррективы в УПК.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 8 июля.