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Российско-американское СП для локализации систем бронирования авиабилетов ликвидируют

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - ООО "Сейбр Интергрупп", созданное американским поставщиком IT-решений для туристической отрасли Sabre и российским АО "Интегро Текнолоджиз", планируется ликвидировать.

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Решение об этом 8 июля принял Арбитражный суд Москвы, рассмотрев иск с соответствующими требованиями от "Интегро Текнолоджиз" к "Сейбр Интергрупп" и зарегистрированной в Нидерландах Sabre International B.V. На ликвидацию компании суд отвел шесть месяцев, сказано в материалах картотеки суда.

По данным ЕГРЮЛ, "Сейбр Интергрупп" создано в 2019 году, учредителями выступили "Интегро Текнолоджиз" (доля - 90%) и Сергей Прорубщиков (10%), который и возглавил СП. В 2020 году в уставной капитал "Сейбр Интергрупп" с долей 50% вошла Sabre International B.V., столько же осталось у "Интегро Текнолоджиз". По состоянию на июль 2021 года (более свежих данных в открытом доступе нет), доли российского и иностранного владельцев СП были распределены в соотношении 51% на 49%. При этом, по данным ЕГРЮЛ, единственным собственником "Интегро текнолоджиз" в октябре 2021 года стал Прорубщиков.

"Сейбр Интергрупп" было создано после поручения российских властей о локализации серверов систем бронирования билетов, используемых авиакомпаниями для внутренних перевозок. Решение было направлено на обеспечение конфиденциальности данных и противодействие актам незаконного вмешательства в области транспортной безопасности. До введения антироссийских санкций в 2022 году большинство авиакомпаний России пользовались услугами иностранных провайдеров систем бронирования: "Аэрофлот" - Sabre, "Победа" - Navitaire (также США), S7 и "Уральские авиалинии" - испанской Amadeus.

В марте 2022 года Sabre объявила о расторжении дистрибьюторского соглашения с "Аэрофлотом", что означало удаление информации о рейсах компании из глобальной системы распространения (GDS), торговой площадки, используемой туристическими агентствами, сайтами и корпорациями для покупки, бронирования и обслуживания авиабилетов. При этом на вопрос "Интерфакса", намерена ли Sabre выходить из "Сейбр Интергрупп" на фоне санкций, представитель компании заявлял о планах "продолжить работу" с "Интегро Текнолоджиз".

К ноябрю 2022 года все российские авиакомпании завершили переход на отечественные системы оформления перевозок, сообщал Минтранс. Таких системы две - "Леонардо" (создана АО "Сирена Трэвел" в партнерстве с "Ростехом") и ORS одноименного разработчика. "Леонардо" на данный момент пользуются более 60 российских перевозчиков, среди иностранных эксплуатантов - "Белавиа" и венесуэльская Conviasa. Крупнейшие пользователи ORS - S7 и "Азимут".

Sabre Арбитражный суд Москвы США Сейбр Интергрупп Интегро текнолоджиз Сергей Прорубщиков
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