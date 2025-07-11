Пусковые установки "Ярс" выведены на маршруты патрулирования в Йошкар-Олинском ракетном соединении

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Автономные пусковые установки ПГРК "Ярс" выведены на маршруты боевого патрулирования в Йошкар-Олинском ракетном соединении, сообщили в Минобороны России.

"В Йошкар-Олинском ракетном соединении (Республика Марий Эл) в рамках планового учения на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс". Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования", - сказали в министерстве.

Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" совершают марши протяженностью до 100 километров, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения. Также военнослужащие отрабатывают вопросы противодействия диверсионно- разведывательным группам. А подразделения обеспечения выводят спецтехнику из зон условного химического заражения.

Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства в полевых условиях, отметили в ведомстве.