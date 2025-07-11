Суд поддержал решение ФАС, предписавшей МТС перечислить в бюджет 3 млрд руб. за рост тарифов

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы поддержал решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, выдавшей ПАО "МТС" предписание перечислить в бюджет 3 млрд рублей необоснованно полученного дохода из-за повышения цен на связь на 8% весной 2024 года, сообщило ведомство.

Суд принял соответствующее решение в пятницу по итогам разбирательства, длившегося с октября.

В октябре ФАС предписала МТС перечислить 3 млрд рублей в федеральный бюджет из-за нарушения антимонопольного законодательства - необоснованного повышения стоимости услуг связи в апреле-мае 2024 года. Повышение тарифов затронуло более 30 млн абонентов МТС.

Регулятор сообщал, что мера применена ведомством впервые в части наказания за подобные нарушения: "ФАС России считает, что она соразмерна и будет способствовать эффективному предотвращению подобных недобросовестных практик среди операторов связи".

Помимо перечисления средств в бюджет, регулятор предписал МТС снизить тарифы для абонентов, которых коснулось увеличение стоимости услуг.

"Мы дождемся мотивировочной части решения, после чего будем принимать решения о дальнейших действиях", - сообщили в МТС "Интерфаксу".

Осенью прошлого года МТС подала иск в суд против ФАС для оспаривания решения регулятора.