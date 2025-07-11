Самозанятым водителям такси разрешат получать лицензии вне места прописки

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который предлагает разрешить самозанятым и ИП получать разрешение на деятельность такси в регионе фактической работы, а не только по месту регистрации.

Документ № 964819-8 размещен в электронной базе данных парламента. Авторы - группа депутатов от фракции "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР.

Согласно действующему законодательству, разрешение на перевозки пассажиров и багажа легковым такси можно получить только в субъекте РФ по месту жительства. Это исключает для граждан возможность официально работать водителем такси в регионе, где у человека нет постоянной регистрации.

Поправки вводят исключение: если заявитель - физлицо или ИП, разрешение выдает орган субъекта РФ, где ведется деятельность, а не где зарегистрирован заявитель.

Как поясняют авторы, действующая редакция ограничивает права граждан, особенно самозанятых, желающих временно переехать в другой регион для получения образования, лечения члена семьи или извлечения более высокого дохода. "Такой подход является дискриминацией на рынке труда легкового такси", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект устраняет этот барьер, обеспечивая, по мнению авторов, сбалансированность рынка труда и поддержку мобильности рабочей силы. Подчеркивается, что аналогичные разрешения, например, на перевозку опасных грузов, граждане могут получить в любом регионе РФ вне зависимости от прописки.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.