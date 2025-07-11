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Глава Минтранса РФ упрекнул власти Молдавии в игнорировании интересов граждан

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Молдавские власти, вводя транспортные ограничения против РФ, поставили свои политические амбиции выше интересов простых граждан, заявил министр транспорта России Андрей Никитин.

"Понятно, что по внешним причинам сейчас существует ряд ограничений в перевозках автомобилей и воздушным транспортом. И, к сожалению, Россия вынужденно вводила зеркальные меры в ответ на действия действующих властей Молдавии. И, к сожалению, политические амбиции нынешнего прозападного руководства были поставлены выше интересов простых граждан", - сказал Никитин на встрече с молдавскими политиками.

"Нас связывают традиционные исторические связи, дух добрососедства, сотрудничества. ... Нам нужно налаживать транспортные связи между нашими странами", - подчеркнул российский министр.

О том, что при политической воле можно вернуть прямое авиасообщение между Россией и Молдавией, чего ждут сотни граждан республики, заявил на встрече лидер "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ) Игорь Додон.

"Мы считаем, что молдавские власти вопреки национальным интересам закрыли прямое сообщение с Российской Федерацией. Мы понимаем, что зона конфликта, но с точки зрения безопасности нет никаких проблем, при политической воле, чтобы было прямое авиасообщение между Кишиневом и Москвой. Этого ждут сотни тысяч наших граждан, которые находятся здесь, в Российской Федерации, которые привыкли приезжать в Россию", - сказал молдавский политик.

Молдавия в конце февраля 2022 года приостановила авиасообщение с Россией. В Органе гражданской авиации пояснили, что воздушное пространство Молдавии было частично открыто в западном направлении, что позволило возобновить регулярные пассажирские рейсы из Кишинева, но воздушное пространство Украины и Европейского союза остается закрытым для российских авиакомпаний. В свою очередь и молдавские компании не могут совершать прямые рейсы в Россию.

Кишинев на встрече представляют Додон, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, а также глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.

РФ вынужденно вводила зеркальные меры в ответ на ограничения Молдавии для российских перевозчиков. Минтранс РФ ранее проводил переговоры с депутатом парламента республики, представителем политического блока "Победа" Мариной Таубер и ее коллегами в рамках ПМЭФ. В ходе встречи был поднят вопрос о возможности увеличения объемов перевозок для молдавских автоперевозчиков.

Андрей Никитин Минтранс Молдавия
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