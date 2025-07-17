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Бюджет предоставит субсидию для производства крупнотоннажных компрессоров СПГ в Татарстане

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ предоставит Татарстану субсидию для финансирования создания производства крупнотоннажных компрессоров сжиженного природного газа.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, на заседании в четверг кабинет министров рассмотрит вопрос о выделении Минпромторгу России в 2025 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи в виде субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан.

Проект распоряжения направлен на финансовое обеспечение реализации инвестиционного проекта "Комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов СПГ" в моногороде Зеленодольске.

Проект по созданию комплекса производства крупнотоннажных компрессорных агрегатов СПГ в городе-спутнике Казани Зеленодольске реализует АО "Казанькомпрессормаш" (входит в "Группу ГМС").

Продукция нового производства позволит заменить оборудование Baker Hughes Co., Mitsubishi и SBW в рамках текущих и перспективных проектов создания крупнотоннажного и среднетоннажных производств СПГ ключевых заказчиков РФ, таких как "Газпром" и "НОВАТЭК".

Производственный корпус комплекса возводится на участке площадью 5,5 га, который приобрел "Казанькомпрессормаш". Производственная мощность площадки в Зеленодольске составляет 12 единиц в год, возможна одновременная сборка до трех единиц оборудования.

"Казанькомпрессормаш" является крупным российским производителем компрессорного оборудования и полнокомплектных решений на базе компрессоров для различных отраслей промышленности.

"Группа ГМС" - один из крупнейших в России производителей промышленных насосов и компрессоров, выполняет широкий перечень работ по комплексному обустройству объектов нефтегазодобычи и водного хозяйства.

Газпром Татарстан
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