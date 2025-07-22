Спрос на туры в Северную Корею в Москве вырос в пять раз с начала 2024 года

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что спрос на туры в Северную Корею в Москве вырос в несколько раз за последние полтора года, но при этом отметили, что запуск рейса Nordwind из Москвы в Пхеньян вряд ли серьезно увеличит турпоток.

"Авиакомпания Nordwind 27 июля запускает первый рейс из московского аэропорта Шереметьево в Пхеньян, информации о следующих рейсах пока нет. Стоимость билетов начинается от 44,7 тыс. рублей. Возможно, в полетной программе будут какие-то изменения, так как в начале июля Росавиация выдала авиакомпании Nordwind допуск на полеты в КНДР до двух рейсов в неделю из Москвы в Пхеньян. Одна частота в месяц вряд ли повлияет на турпоток", - говорится в сообщении. "Очевидно, что этот рейс ориентирован не на туристов, а на бизнес-поездки и другие цели", - заявили в РСТ.

Как отметили в объединении, как и в случае с открытым 17 июня железнодорожным сообщением с Северной Кореей, отправиться в путешествие на самолете в эту страну можно только организованно, то есть через туроператоров.

"Турист должен обратиться к российскому туроператору, аккредитованному в Северной Корее, отдать документы на визу не менее чем за месяц до поездки, они пройдут необходимое согласование. Эта страна закрытая, так что к вопросу въезда стоит подходить серьезно. Пока у российских туристов есть один вариант добраться до Северной Кореи воздушным путем - рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo трижды в неделю", - говорится в сообщении.

По данным туроператоров, интерес к направлению растет. Как сообщила член РСТ, руководитель московского офиса "Восток-Интур" Ирина Кобелева, спрос на туры в КНДР в московском офисе вырос в пять раз, а в целом по компании - в три раза за последние полтора года.

"Мы уже полтора года возим российских туристов в КНДР различными способами. Один из вариантов - перелет в столицу КНДР, город Пхеньян, из Владивостока. Второй - наземный тур, который проходит через приграничные с Владивостоком зоны КНДР и охватывает восточное побережье этой страны. На сегодняшний день прямые перелеты в Пхеньян осуществляются только из Владивостока. Мы рады, что скоро добавится и Москва", - сказала она.

Эксперт высоко оценила потенциал по приему российских туристов нового курорта Вонсан-Кальма на Японском море в 160 км от Пхеньяна. Протяженность пляжей - 5 км, одновременно здесь могут отдыхать 100 тыс. туристов. Купальный сезон здесь продолжается с середины июня до середины сентября.

По данным администрации Приморского края, турпоток из России в КНДР через Приморье с января по май 2025 года вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом, до почти 700 российских туристов. По информации "Восток Интур", около 70% туристов едут из других регионов России.