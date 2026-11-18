ФАС направила запросы в торговые сети по поводу цен на продукты

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Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отправила запросы в крупнейшие торговые сети о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также объемах закупки и реализации отдельных продовольственных товаров за период с 1 августа по 31 октября 2026 года.

Как говорится в сообщении службы, анализу будут подлежать все товарные позиции 26 категорий продуктов питания, включая ряд социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

"Это позволит выяснить, какие наценки торговые сети устанавливают на наиболее востребованные населением продукты, а также как они транслируют изменения закупочных цен в стоимость "на полке". В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ведомство будет принимать меры реагирования", - заявили в ведомстве.

Запросы отправлены в отношении следующих товаров: сливочное и растительное масло, сыр, молоко, яйца, мясо птицы, баранина, говядина, свинина, рыба, помидоры, огурцы, столовая свекла, картофель, капуста, морковь, репчатый лук, рис, вермишель и макаронные изделия, гречневая крупа, сахар и соль, мука, хлеб из ржаной муки, из смеси ржаной и пшеничной муки, а также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов.