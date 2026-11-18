Инфляция в России с 10 по 16 ноября составила 0,19%

Годовая инфляция ускорилась до 7,07%

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В России с 10 по 16 ноября инфляция составила 0,19% после 0,12% с 3 по 9 ноября, снижения цен на 0,04% с 27 октября по 2 ноября, роста на 0,08% с 20 по 26 октября, на 0,05% с 13 по 19 октября, на 0,11% с 6 по 12 октября и на 0,96% с 29 сентября по 5 октября ("тарифная неделя" после индексации с 1 октября стоимости услуг ЖКХ), сообщил Росстат.

С начала месяца рост потребительских цен к 16 ноября составил 0,3%, с начала года цены выросли к 16 ноября на 6,53%.

Из данных за октябрь и половину ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в стране на 16 ноября ускорилась до 7,07% с 6,97% на 9 ноября (на конец сентября составляла 6,35%), если ее определять из среднесуточных данных за октябрь и ноябрь 2025 года. Точные данные по годовой инфляции на конец октября Росстат опубликует только 25 ноября (перенес публикацию с 13 ноября после кибератак на его сайт в начале ноября).

Плодоовощная продукция с 10 по 16 ноября подорожала на 1,7% (после роста на 1,6% неделей ранее), в том числе огурцы стали дороже на 10%, помидоры - на 3,1%, картофель - на 0,2%. Снизились цены на яблоки - на 0,9%.

Подорожали за неделю яйца куриные - на 1,0%, мясо кур - на 0,8%, крупа гречневая - на 0,6%, рыба мороженая, молоко ультрапастеризованное и вермишель - на 0,5%.

Снизились цены на сахарный песок - на 1,0%.

Цены на бензин с 10 по 16 ноября выросли на 0,09%, на дизельное топливо выросли на 0,49%. С начала года бензин подорожал на 15,34%, дизельное топливо - на 14,08%.

Среди услуг выросла средняя стоимость: поездок на отдых на Черноморское побережье России - на 2,4% и в отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 1,7%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию на 16 ноября на уровне 7,08%, говорится в его докладе "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 10 по 16 ноября 2026 года инфляция составила 0,19%. На продовольственные товары цены изменились на 0,35%, в том числе на плодоовощную продукцию на 1,69%, на остальные продукты питания динамика цен на уровне прошлой недели (0,22%). В секторе непродовольственных товаров цены изменились на 0,06%, в секторе наблюдаемых услуг динамика цен составила 0,18%", - отмечается в обзоре Минэкономразвития.

Банк России 23 октября принял ожидаемое всеми аналитиками решение сохранить ключевую ставку на уровне 14%. В октябрьском заявлении нейтральный сигнал сохранен без изменений. "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий", - заявил регулятор.

При этом ЦБ 23 октября повысил свой прогноз по инфляции в 2026 году до 7,1-7,6% с 6-7,, сохранив прогноз на 2027 год в 4%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по инфляции в 2026 году составляет 7,1% (вырос с 7% по опросу в начале октября). Абсолютное большинство экспертов при этом ожидает, что ЦБ в декабре сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 14%.

Минэкономразвития в конце сентября повысило свой прогноз по инфляции на 2026 год до 6,8% с 5,2% в предыдущем, майском прогнозе.