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Патрушев предложил увеличить число портов в Арктике и на Дальнем Востоке, куда разрешен заход иностранных туристских судов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Количество российских портов в Арктике и на Дальнем Востоке, в которые разрешен заход иностранных туристских судов, необходимо увеличить, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Требуется расширение перечня портов в районах внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, прилегающих к территориям субъектов РФ, входящих в Арктическую зону РФ и Дальневосточного федерального округа, разрешенных для захода иностранных туристских судов", - сказал Патрушев на заседании Морской коллегии РФ во вторник.

Патрушев отметил рост интереса к организации круизов по побережью и островам Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны России "как со стороны иностранных судовладельцев, так и со стороны российских туристических компаний, владеющих или рассматривающих возможность приобретения современных круизных судов под иностранным флагом".

"Однако иностранные круизные суда могут заходить в ограниченное количество российских портов и портовых пунктов. При этом треть из них закрыта для схода туристов на берег", - сказал он.

По словам Патрушева, по этой причине в настоящий момент российские и зарубежные туроператоры при использовании судов под иностранным флагом не могут сформировать конкурентоспособный туристический продукт.

Работа по формированию предложений на внесение дополнительных портов в перечень ведется, сообщил председатель Морской коллегии РФ.

Николай Патрушев Арктика Дальний Восток
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