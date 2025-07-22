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Принят закон, позволяющий закрыть "мобильный" канал обналичивания похищенных денег

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении закон о приостановке оказания услуг связи абоненту, на чьи счета наложен арест.

Закон направлен на борьбу с преступлениями, связанными с кражей и выводом денег через телекоммуникационные технологии.

Вице-премьер-руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, комментируя закон ранее, отмечал, что он "является логичным продолжением системной работы правительства по борьбе с мошенниками". "Мы приняли меры, которые уже сейчас позволяют банкам выявлять и блокировать подозрительные платежи. Но есть лазейка: мошенники переводят деньги на мобильные счета, а потом обналичивают их или пересылают дальше. Мы намерены ее устранить, чтобы повысить безопасность граждан", - приводились в сообщении аппарата вице-премьера Григоренко его слова.

Содержащиеся в проекте закона поправки "вводят новый порядок: получив постановление органов дознания (в том числе органов внутренних дел и судебных приставов), оператор обязан немедленно перевести указанную в нем сумму в статус "арестовано" и вычислить свободный остаток на лицевом счёте абонента", сообщили в аппарате.

"После вступления закона в силу схема кражи денег через мобильные платежи станет неэффективной. Например, если злоумышленник похитит деньги и попытается перевести их на подконтрольный номер, полиция по заявлению потерпевшего мгновенно заблокирует счет. Все украденные средства перейдут в статус "арестовано", а на номере не останется свободных денег даже для оплаты самого дешевого тарифа. В результате оператор отключит SIM-карту за неуплату, и любые попытки воспользоваться украденными средствами - покупка кодов, получение SMS-подтверждений или перевод баланса - будут заблокированы. Деньги будут видны следствию, и злоумышленник не сможет их заполучить", - пояснили в аппарате вице-премьера.

Там напомнили, что по действующему законодательству операторы связи обязаны оказывать услуги даже если денежные счета пользователя арестовали органы дознания, в том числе органы внутренних дел и судебные приставы. Это создает лазейку для мошенников, которые используют счета операторов связи как альтернативу банковским переводам.

Дмитрий Григоренко Госдума
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