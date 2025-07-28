Иностранцам с патентами запретили работать таксистами в Петербурге до конца года

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Работающим по патентам иностранцам будет запрещено работать таксистами в Санкт-Петербурге до конца 2025 года, сообщает пресс-служба городской администрации в понедельник.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, оно опубликовано на сайте Смольного.

"Губернатором Санкт-Петербурга (...) принято решение об установлении запрета на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по виду экономической деятельности "деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем" (...) на период до конца 2025 года", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что решение направлено "на повышение качества и безопасности услуг в сфере такси и создание дополнительных возможностей для трудоустройства граждан РФ".

Постановление вступит в силу по истечении 10 дней. Завершить действующие трудовые отношения и привлечь новых работников компании смогут в течение трех месяцев.

"Введение запрета на указанный временной период (до конца 2025 года) позволит на практике оценить его социально-экономическое влияние на жизнь города и принять взвешенное решение о необходимости применения подобных мер в 2026 году", - говорится в сообщении.

Согласно документу, комитет по труду и занятости должен будет до ноября представить Беглову предложения о том, следует ли продлить запрет на следующий год.