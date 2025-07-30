Туроператоры отправят в Крым на 15-25% больше туристов из-за ситуации в Анапе

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Туроператоры рассчитывают этим летом отправить на отдых в Крым на 15-25% больше туристов, чем годом ранее, что связано закрытием пляжей Анапы и ростом цен в Сочи, сообщает в среду Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Туроператоры отмечают значительный рост объемов продаж туров в Крым за счет перетока части туристов, ранее отдыхавших в Анапе, а также из-за более доступных цен по сравнению с курортами Краснодарского края. По прогнозу экспертов, по итогам сезона турпоток может вырасти на 25%, а за год Крым примет более 7 млн туристов", - говорится в сообщении.

Директор крымской компании "Тур Этно" Андрей Пылов рассказал о росте объемов бронирования к концу июля на 40%, в деньгах рост составил 50%. Это данные по заездам на весь летний сезон.

"Цены в Крыму выросли, но по разным отелям рост разный. Объекты с хорошей загрузкой серьезно "играют" с ценами, отели с низкой загрузкой зачастую их снижают. Этим летом заметно смещение спроса в пользу более дорогого сегмента, то есть отели 4-5* продаются лучше всего", - заметил он.

Стоимость номера в сутки в отеле 2* с полным пансионом или "все включено" составляет 8-10 тыс. рублей, в дорогом сегменте сутки обойдутся от 20-25 тыс. рублей со "все включено". По словам Пылова, Южный брег Крыма традиционно остается самым популярным направлением отдыха в регионе.

Как считает эксперт, рост популярности Крыма в этом году связан не только с ситуацией в Анапе.

"Рост Крыма происходит не только из-за ситуации в Анапе. Главное, что рынок принял условия по безопасности, по доступности Крыма, людей эти факторы больше не смущают. По-прежнему больше всего туристов приезжает на личном транспорте. Хорошо регулируется ситуация на мосту: если есть скопление автомобилей, на него сразу обращают внимание, вводят дополнительные досмотровые мощности, организован сервис, туалеты, вода и прочее, то есть этот вопрос решен", - добавил Пылов.

Как сообщил соучредитель группы компаний "Кандагар" Борис Зелинский, вода в Крыму прогрелась только в июле, и с этого момента пошел рост продаж.

"По сравнению с июлем прошлого года рост составляет 15%, и я считаю, что это связано именно с перетоком туристов из Анапы. Но и цены на 15-20% ниже краснодарских, даже с учетом общего подорожания к лету. Если форс-мажора не случится, можно ожидать прироста по летнему сезону, в том числе, за счет увеличения в этом году турпотока на курорты Западного побережья Крыма - в Евпаторию, Николаевку, Песчаное, Саки", - заметил Зелинский.

Генеральный директор сети компаний "Розовый слон" Алексан Мкртчян оценил прирост по Крыму на текущий момент в 26%.

"Понятно, что туда поехала анапская публика. Падение по Анапе сейчас примерно те же 25%, чудес не бывает: если где-то убыло, то где-то прибыло. Сочи дорогой, а любителям Анапы нужна низкая цена. В Анапу самолеты не летают, поэтому людям проще было сделать выбор в пользу Крыма - туда так же приходится добираться поездом или на автомобиле", - сказал эксперт.

По его словам, загрузка в Крыму близка в среднем к 70%, цены динамические.

"Сезон хороший: если год назад Крым принял 5,5 млн туристов, то в этом году будет более 7 млн", - полагает Мкртчян.

Как ранее сообщил глава республики Сергей Аксенов, в первом полугодии Крым принял 2,3 млн туристов, что на 15% больше, чем годом ранее.