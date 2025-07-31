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Дилеры техники Sany возобновят сборку автокранов "Хабар" на шасси "КАМАЗа" в Хабаровске

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Группа компаний "Инженерно-технический центр "Подъемно-транспортные механизмы" (ИТЦ ПТМ, Хабаровск) и ООО "Палфингер Сани Крэйнз" (Москва) договорились о возобновлении сборки автокранов под маркой "Хабар" на производственной площадке в Хабаровске, говорится в пресс-релизе ИТЦ ПТМ.

Сборка была приостановлена в 2022 году в связи нехваткой шасси "КАМАЗа", на базе которых собирались автокраны "Хабар".

"Однако ситуация изменилась, и теперь обе компании готовы к новому этапу сотрудничества. Сборка автокранов под маркой "Хабар" - это совместный проект группы компаний ИТЦ ПТМ и компании "Палфингер Сани Крэйнз". Первая машина была презентована в июне 2017 года", - отмечается в пресс-релизе.

Во время вынужденного перерыва ИТЦ ПТМ практически завершила сертификацию новой, 35-тонной модификации автокрана: "В ближайшее время планируется получение разрешительной документации, и компания будет готова приступить к сборке".

Планируемые объемы выпуска оборудования не раскрываются.

ИТЦ ПТМ - официальный дилер на Дальнем Востоке китайской компании Sany, производителя тяжелого оборудования, дорожно-строительной, погрузочной и другой специальной техники.

По данным ЕГРЮЛ, "Палфингер Сани Крэйнз" было создано в 2012 году. Учредителем компании является Palfinger Sany International Mobile Cranes Sales GmbH (Австрия).

На сайте компании говорится, что ООО "Палфингер Сани Крэйнз" было создано международными производителями спецтехники Palfinger (Австрия) и Sany (Китай) как совместное предприятие. Компания является эксклюзивным дистрибьютором автомобильных кранов Palfinger Sany от 25 до 80 тонн, короткобазных кранов от 30 до 120 тонн на территории России и СНГ.

КАМАЗ Китай Хабаровск Sany Австрия ИТЦ ПТМ Palfinger
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