Поиск

Путин подписал закон об увеличении страхового возмещения до 2,8 млн руб. по безотзывным вкладам

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении максимального страхового возмещения до 2,8 млн руб. по рублевым вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами сроком более трех лет.

Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Закон направлен на создание условий для привлечения долгосрочных ресурсов в банковский сектор. Речь идет о сбережениях, оформленных сберегательными сертификатами без права досрочного изъятия. Суммы возмещения по таким вкладам будут рассчитываться и выплачиваются отдельно от компенсационных выплат по иным вкладам.

По данным Банка России, по состоянию на 1 января 2025 года только девять банков имели вклады, оформленные с использованием сберегательных сертификатов, на общую сумму около 4 млрд рублей. Это составляет менее 0,01% всех обязательств банков и страховой ответственности АСВ.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования и будет применяться к страховым случаям, наступившим после этой даты.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург на встречу с Путиным

Путин и Лукашенко проведут в пятницу неформальную встречу

Путин и Лукашенко проведут в пятницу неформальную встречу

Минобороны сообщило о ликвидации 60 украинских беспилотников в ночь на пятницу

Губернатор Камчатки взял под контроль устранение последствий землетрясения в аэропорту

Лава с извергающегося на Камчатке Ключевского вулкана грозит растопить крупнейший ледник

Лава с извергающегося на Камчатке Ключевского вулкана грозит растопить крупнейший ледник

Лавров призвал задуматься о смысле дальнейшего существования ОБСЕ и назвал альтернативу

Военная операция на Украине

Два человека ранены при атаке БПЛА в Белгородской области

Баканов сообщил, что пригласил главу NASA посетить Москву и Байконур в ноябре

Баканов сообщил, что пригласил главу NASA посетить Москву и Байконур в ноябре

Что произошло за день: четверг, 31 июля

Путин подписал закон о защите традиционных ценностей в киноиндустрии

Путин подписал закон о защите традиционных ценностей в киноиндустрии
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6860 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе442 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2325 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });