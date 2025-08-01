Путин подписал закон об увеличении страхового возмещения до 2,8 млн руб. по безотзывным вкладам

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении максимального страхового возмещения до 2,8 млн руб. по рублевым вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами сроком более трех лет.

Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Закон направлен на создание условий для привлечения долгосрочных ресурсов в банковский сектор. Речь идет о сбережениях, оформленных сберегательными сертификатами без права досрочного изъятия. Суммы возмещения по таким вкладам будут рассчитываться и выплачиваются отдельно от компенсационных выплат по иным вкладам.

По данным Банка России, по состоянию на 1 января 2025 года только девять банков имели вклады, оформленные с использованием сберегательных сертификатов, на общую сумму около 4 млрд рублей. Это составляет менее 0,01% всех обязательств банков и страховой ответственности АСВ.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования и будет применяться к страховым случаям, наступившим после этой даты.