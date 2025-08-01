Путин заявил о необходимости мира на Украине на основаниях, удовлетворяющих и Москву, и Киев

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Необходимо установить длительный и прочный мир на основаниях, устраивающих как РФ, так и Украину, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нам нужен длительный и прочный мир на хороших базовых основаниях, которые удовлетворяли бы и Россию, и Украину, обеспечили бы безопасность обеих стран", - сказал Путин журналистам в пятницу на Валааме.

Он добавил: "И, наверное, правы те переговорщики с украинской стороны, которые аккуратно, между прочим, но всё-таки выложили идею о том, что надо говорить, может быть, и о европейской безопасности в целом".



