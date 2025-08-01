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Путин заявил о наступлении ВС России в зоне СВО по всей линии соприкосновения

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российские военные наступают по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции, заявил журналистам президент Владимир Путин.

"Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. По всей. И в приграничной зоне, и в Донецкой Республике, Луганской и Запорожье, Херсоне. Везде, на всех участках, где-то больше, где-то меньше, но позитивная активность, благодаря, конечно, мужеству и героизму наших ребят", - сказал он, отметив, что о ситуации в зоне СВО ему сообщили накануне министр обороны и начальник Генштаба .

Владимир Путин СВО
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