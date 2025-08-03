Санатории и детские здравницы не пострадали из-за непогоды в Туапсинском районе Кубани

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Пострадавших санаториев и детских здравниц на территории Туапсинского района Краснодарского края после прохождения стихии нет, сообщил глава района Сергей Бойко.

"Санаторно-курортные предприятия и детские здравницы в нашем округе не пострадали. У них есть запас продовольствия и воды. За детскими лагерями закреплен специальный транспорт по доставке питьевой воды", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Бойко отметил, что электроснабжение здравниц, где нет электроэнергии, обеспечивается резервными источниками питания.

По его словам, восстановление начнется после завершения обследования насосных станций и очистных сооружений, на пляжах приступили к уборке наплывного мусора.

Ранее сообщалось, что в Туапсинском районе реки вышли из берегов и подтопили ряд территорий. В поселке Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии. В Туапсинском округе ввели муниципальный режим ЧС.