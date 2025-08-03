На Кубани спасли 25 пассажиров из упавшего в реку автобуса

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Спасены все пассажиры упавшего с моста в реку автобуса в Туапсинском районе на Кубани, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в воскресенье.

"В селе Дефановка по улице Кольцевой с моста в реку упал автобус. Сотрудники "Кубань-СПАС" спасли всех 25 человек", - говорится в сообщении.

В операции участвовали семь человек и две единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Туапсинском районе реки вышли из берегов и подтопили ряд территорий.

Спасатели эвакуируют детские лагеря и жителей, чьи дома оказались в зоне подтопления. Для пострадавших готовят пункты временного размещения.