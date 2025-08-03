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Еще 40 туристов эвакуировали из урочища Горячего Ключа

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Горячеключевском районе Краснодарского края оперативные службы проводят мероприятия по эвакуации туристов, а также людей и их автомобилей, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в воскресенье.

"В Горячем Ключе уровень воды в реках идет на спад. Из урочища "Поднависла" эвакуировали в безопасное место группу туристов - 40 человек", - говорится в сообщении.

Из-за выхода из берегов реки Чепси в селе Фанагорийское подтоплено 13 придомовых территорий, из них в шесть домов заходила вода до 10 см.

В РоссииИз затопленного урочища Горячего Ключа эвакуированы 17 туристовЧитать подробнее

"В районе села Фанагорийское произошло обрушение пролета автомобильного моста. Погибших и пострадавших нет. Водителей и пассажиров 15 автомобилей, которые не могут переправиться через реку, перевезут в брод на автомобилях высокой проходимости, после спада уровня воды", - сообщает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали 17 туристов из затопленного урочища Горячего Ключа.

В Туапсинском районе реки вышли из берегов и подтопили ряд территорий. Спасатели эвакуируют детские лагеря и жителей, чьи дома оказались в зоне подтопления. В поселке Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии.

Кроме того, из-за схода селя временно ограничено движение через Молдаванский перевал. В районе Джубги организовано реверсивное движение.

Горячий Ключ Краснодарский край
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