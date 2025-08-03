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В районе Туапсе из-за непогоды эвакуируют детские туристические группы

В районе Туапсе из-за непогоды эвакуируют детские туристические группы
Подтопления в результате поднятия уровня реки Дефань в Туапсинском районе Краснодарского края
Фото: РИА Новости/МЧС РФ

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Власти Кубани проводят оперативные мероприятия по безопасности горожан из-за непогоды, сообщил в воскресенье губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Слежу за ситуацией в Туапсинском муниципальном округе. Погодные условия остаются сложными. Из-за сильных ливней в реках поднялся уровень воды. В Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии. Также сейчас спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в районе", - написал он в своем телеграм-канале.

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Губернатор отметил, что из-за схода селя временно ограничено движение через Молдаванский перевал. В районе Джубги организовано реверсивное движение. "Рекомендую водителям учитывать это при построении маршрута. Главная задача - обеспечить безопасность людей", - подчеркнул Кондратьев.

Ранее сообщалось, что синоптики распространили штормовое предупреждение о выходе воды из рек Кубани.

Между тем, сотрудники МЧС РФ организовывают пункты временного размещения для жителей, чьи дома подтопили реки, сообщила пресс-служба ведомства в воскресенье. По ее данным, подготовлены два пункта: в поселке Новомихайловский (на базе СОШ № 35) и в поселке Джубга (на базе СОШ № 34).


Туапсе Краснодарский край Вениамин Кондратьев
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