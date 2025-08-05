Выручка "Ростелекома" во II квартале выросла на 13%, до 203,5 млрд рублей

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Ростелеком" во II квартале по МСФО составила 203,5 млрд рублей, увеличившись на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении компании.

Показатель OIBDA вырос на 11% - до 80,6 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA снизилась до 39,6% против 40,6% во II квартале 2024 года.

Показатели по выручке и OIBDA оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали выручку на уровне 196,6 млрд рублей, показатель OIBDA - 76,5 млрд рублей.

Чистая прибыль "Ростелекома" во II квартале снизилась в 2,2 раза - до 6,1 млрд рублей с 13,6 млрд рублей за тот же период 2024 года.

Капитальные вложения сократились на 13% - до 30,7 млрд рублей (15,1% от выручки).

Свободный денежный поток на конец июня был отрицательным в размере 2,2 млрд рублей против положительного значения в 3,3 млрд рублей за II квартал 2024 года.

Чистый долг, включая обязательства по аренде (АО), вырос на 7% с начала года и составил 708,5 млрд рублей, что соответствует 2,3х показателя "чистый долг / OIBDA", или 1,8х показателя "чистый долг, искл. АО / OIBDA".