Ландшафтные пожары рядом с Пятигорском и на горе Машук ликвидированы

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали ландшафтные пожары в пригороде Пятигорска (Ставропольский край) и на склоне горы Машук, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в понедельник.

"На сегодняшний момент все возгорания, которые были рядом с Пятигорском и на горе Машук нашими пожарным ликвидированы", - сказал мэр в видеообращении, размещенном в его телеграм-канале.

Ранее Ворошилов сообщал, что рядом с городом - в станице Константиновская, хуторах Казачий и Хорошевский - фиксировались поджоги полей. Также пытались поджечь гору Машук, но пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Днем в городе наблюдался пепел в воздухе и ощущалась гарь.

Вечером произошло новое возгорание на горе Машук в Пятигорске. Для его тушения были привлечены дополнительные силы и средства.

Гора Машук расположена в северо-восточной части Пятигорска и является памятником природы.

