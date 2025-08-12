Поиск

Суд арестовал пятерых обвиняемых в ограблении отделения "Почты России" в Москве

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Нагатинский суд отправил под арест пятерых обвиняемых в похищении почти 5 млн рублей из отделения "Почты России" на юге Москвы, сообщили в понедельник в пресс-службе суда.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шиховой Регины, Федькина Игоря, Москвитина Сергея, Ляхова Владимира, Кавалдиной Людмилы", - заявили в пресс-службе.

Они арестованы до середины октября.

Всем фигурантам дела предъявлено обвинение по п. "а, б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере).

Как сообщили в прокуратуре Москвы, одна из обвиняемых признала свою вину. Она показала на допросе, что приехала в Москву из Сызрани на заработки, примерно полтора месяца назад познакомилась с другими фигурантами уголовного дела. В ведомстве рассказали, что соучастники решили совершить разбойное нападение на почтовое отделение.

"Злоумышленники разработали план, согласно которому двое непосредственных исполнителей преступления рано утром 8 августа зашли в помещение за сотрудницей почты, угрожая пистолетом, похитили более 4,8 млн руб. и скрылись. Во дворах они сели в автомобиль Haval под управлением соучастника, после пересели в "КИА" и приехали в Московскую область", - сказали в прокуратуре.

МВД РФ сообщило, что 8 августа "двое неизвестных в масках зашли в государственное учреждение на улице Медиков и, угрожая предметом, похожим на пистолет", похитили более 4,8 млн рублей.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). На следующий день пятеро фигурантов дела были задержаны в Подмосковье.

Подмосковье Москва Почта России
