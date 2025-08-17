Поиск

ФСБ сообщила о предотвращении атаки украинского дрона на Смоленскую АЭС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Украинский беспилотник подавлен над территорией Смоленской АЭС, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в воскресенье.

"Силами РЭБ подавлен БПЛА самолетного типа (ударный БВС "Спис" украинского производства) над территорией Смоленской атомной электростанции", - сказали в ЦОС.

"Таким образом, сорвана террористическая атака ВСУ на объект атомной энергетики", - заявили в спецслужбе.

Отмечается, что ВСУ не прекращает провокации в виде попыток атаки беспилотными летательными аппаратами объектов атомной энергетики России.

Ранее сообщалось о штатной работе Смоленской АЭС.

Смоленская АЭС ФСБ РФ
