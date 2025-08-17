Смоленская АЭС сообщила о штатной работе

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Смоленская АЭС работает штатно, сообщило управление коммуникаций атомной станции в воскресенье.

"На данный момент в работе находятся все три энергоблока (...)" - говорится в сообщении.

Смоленская АЭС, расположенная близ Десногорска, эксплуатирует три энергоблока с реакторами РБМК-1000. Ежегодно станция выдает в среднем 20 млрд кВт.ч электроэнергии, что составляет более 75% от общего количества электроэнергии, вырабатываемой энергопредприятиями Смоленской области.

Минобороны сообщило об уничтожении одного беспилотника самолетного типа над Смоленской областью минувшей ночью. По данным губернатора региона Василия Анохина, в результате атаки БПЛА пострадавших и разрушений нет.