"Роскосмос" рассмотрит возможность отправки человека на полярную орбиту

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Запуск на полярную орбиту с повышенным радиационным фоном спутника "Бион-М" №2 с живыми организмами позволит рассмотреть варианты отправки людей на это наклонение, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Именно для того, чтобы изучить, как на вот этом наклонении будет воздействовать космическое пространство на живой организм. Если никаких проблем по отношению к тем орбитам, на которых уже были запущены люди, не будет, то мы можем уже рассматривать варианты запуска людей на это наклонение", - сказал Баканов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Это новая орбита, это полярное наклонение. По сравнению с орбитой МКС, дополнительная возможная радиация - на 30%, и важно понимать, как это будет воздействовать на живой организм до того, как мы будем рисковать здоровьем человека", - сообщил он.

По его словам, результаты эксперимента будут известны через несколько месяцев после запуска.

Запуск космического аппарата "Бион-М" №2, на котором в космос отправят живые организмы, запланирован на 20 августа с космодрома Байконур.

По данным Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, целью исследований на животных по программе "Бион-М" №2 является проведение в орбитальном полете фундаментальных и прикладных исследований по космической биологии, физиологии и биотехнологии с возвращением результатов экспериментов на Землю в интересах совершенствования системы медицинского обеспечения длительных пилотируемых полетов и деятельности человека в экстремальных условиях.

Роскосмос Дмитрий Баканов
