Поступающие в педвузы будут проходить профильное испытание с 2027 года

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Для поступающих в педагогические вузы абитуриентов с 2027 года введут профильное вступительное испытание, сообщил через пресс-службу министр просвещения Сергей Кравцов.

"Планируем, что с 2027 года при поступлении в педвузы ребята будут проходить профильное вступительное испытание. Эта мера позволит готовить мотивированных учителей-предметников и повысит качество естественно-научного образования", - считают в Минпросвещения.

Кравцов отметил, что педагогические направления подготовки остаются одними из самых востребованных среди абитуриентов.