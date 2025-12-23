Глава РСПП отметил рост затрат на удержание кадров при закрытии мощностей

При этом дефицит кадров, по его словам, перестал быть острым

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Дефицит кадров перестал быть острой проблемой для компаний, теперь некоторые из них столкнулись с тем, что при приостановке производства возникает необходимость нести затраты на удержание сотрудников на будущее, сообщил на пресс-конференции президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

В контексте оценки социальной ответственности бизнеса, он отметил, что внимание многих компаний к социальной поддержке возрастает, несмотря на сложные макроэкономические условия.

"К этому ведет и дефицит кадров, который вначале был классическим дефицитом кадров, потом стал структурным. Сейчас частично проблема смягчается, но тем не менее мы видим, что возникают новые проблемы, в частности, сокращаются производственные программы компаний, и нужно думать о том, как сохранить трудовые коллективы", - сказал Шохин.

"Работодатели понимают, что если сократить численность, вместо того чтобы использовать какие-то формы удержания работников в условиях, скажем, сокращающихся производственных программ, сокращения экспорта и так далее, то потом их трудно будет найти на рынке, они, что называется, рассосутся, в том числе и за пределы отрасли, профессии и так далее, могут уйти", - пояснил он.

По словам Шохина, с необходимостью приостанавливать работу мощностей сталкиваются экспортно ориентированные компании, в том числе из металлургического и лесопромышленного комплексов. Причина - в сужении экспортных рынков, ослаблении рубля и др. "Приходится, безусловно, производственные программы сокращать или переходить на четырехдневку и так далее. По крупным компаниям это те экспортеры, которые в основном сталкиваются с сокращением рынков экспортных и необходимостью дополнительных расходов по завоеванию этих рынков", - отметил глава бизнес-объединения.