Что произошло за день: вторник, 23 декабря

ЦБ о криптовалютах, ВС РФ о критике политиков и приостановка образовательной лицензии "Шанинки"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦБ РФ представил концепцию регулирования криптовалют. Она предполагает, что приобретать криптоактивы смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы, но для каждой категории будут установлены свои правила. Совершать операции с криптовалютами будет возможно через текущую инфраструктуру.

- ВС РФ счел, что критика действий политиков и религиозных деятелей не должна рассматриваться как разжигание ненависти. Также Верховный суд разъяснил, что наличие малолетних детей само по себе не может рассматриваться как безусловное основание для назначения более мягкого наказания. А также, что непризнание подсудимым вины и отсутствие с его стороны раскаяния не должны рассматриваться судом в качестве обстоятельства, отягчающего наказание.

- Сербия договорилась о продлении поставок российского газа до конца марта. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич.

- Рособрнадзор приостановил образовательную лицензию Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка"). Студенты имеют право на перевод в другие образовательные организации на имеющие государственную аккредитацию программы.

- В порту Тамань ликвидировали возгорание на трубопроводе после атаки БПЛА. Накануне было ликвидировано возгорание на танкере и причале.

- "Щелкунчика" Большого театра покажут в кинотеатрах 30 и 31 декабря. Балет можно будет увидеть более чем в 300 кинотеатрах и на отдельных арт-площадках в России, Узбекистанe и Белоруссии.

- Мороз до -19 прогнозируется в ночь на среду в Московском регионе. Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в Москву приходит воздух с севера и с северо-запада, давление существенно повышается. Между тем из-за похолодания в столице повысили температуру отопления.

- Баскетбольный клуб ЦСКА сменил владельца. Вместо структуры ГМК "Hopильский никeль" им стала автономная некоммерческая организация, которую учредили гендиректор ПБК ЦСКА Андрей Ватутин и ветеран клуба, олимпийский чемпион Сергей Тараканов.

Лихачев заявил, что контролировать и управлять ЗАЭС может только "Росатом"

