Лихачев заявил, что контролировать и управлять ЗАЭС может только "Росатом"

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Осуществлять контроль, управление и обеспечение безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) может лишь одна эксплуатирующая организация, созданная в полном соответствии с российским законодательством - "Росатом", заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Нередко звучит вопрос, может ли кто-то, кроме "Росатома", еще заниматься управлением станции, ее контролем. Ответ: контролем, управлением, обеспечением безопасности может заниматься только одно лицо - эксплуатирующая организация, созданная в полном соответствии с российским законодательством, и такая эксплуатирующая организация есть. На сегодняшний момент она обеспечивает в этих тяжелейших условиях боевых действий безаварийное состояние станции", - сказал Лихачев журналистам во вторник.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что на переговорах по Украине обсуждается вопрос возможного совместного контроля над находящейся на территории России Запорожской АЭС.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").