Новогодний отдых за рубежом обойдется в 150-200 тысяч рублей за 8-9 дней

Новогодний тур по России будет стоить в среднем 80-100 тысяч рублей за 3-4 дня

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Средняя стоимость тура за рубеж на человека на новогодние каникулы 2026 года составит 150-200 тысяч рублей за 8-9 дней, по России - 80-100 тысяч рублей за 3-4-дневную поездку, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Средняя стоимость зарубежного тура, который, как правило, длится не менее 8-9 дней, на новогодние праздники составляет порядка 150-200 тысяч рублей на человека по всем рынкам от Турции до Мальдив. Это, как правило, размещение в отеле 3-4 звезды с завтраком, потому что all inclusive есть далеко не везде, и с перелетом. Но это средняя стоимость. Как только мы берем пятизвездочную гостиницу, то говорим про минимум 250 тысяч на человека на 8-10 дней", - сказала она журналистам.

По словам эксперта, в России новогодний отдых редко длится неделю, исключение - горнолыжные туры и туристы, которые выезжают на Красную Поляну, Шерегеш, в Мурманскую область, на курорты Северного Кавказа. Туда туристы могут отправиться на каникулы на 5-7 дней.

"Основной поток в России все-таки разбивается на короткие периоды по 3-4 дня - непосредственно новогодние праздники, ближе к Рождеству либо после Рождества. Так вот, средняя стоимость четырехдневных туров без транспорта, потому что внутри страны бессмысленно считать транспорт, составляет от Мурманской области до Алтая порядка 80-100 тысяч рублей на человека на 4 дня без дороги. Это комфортное размещение с новогодним ужином, с минимальной развлекательной программой и на базе завтраков. Горнолыжный отдых - другая история, там диапазон может быть шире. И это может быть на неделю от 100-120 тысяч до 300 тысяч рублей", - добавила Ломидзе.