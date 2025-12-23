Более 60 тыс. человек остались без света в Херсонской области после обстрела

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Более 60 тыс. человек остались без электроснабжения в Херсонской области в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо во вторник в своем телеграм-канале.

Электроснабжение нарушено в Алешкинском, Голопристанском, Скадовском, Чаплинском, Каланчакском и Каховском муниципальных округах.

Из-за высокой активности украинских дронов энергетики пока не могут приступить к ремонту, уточнил губернатор.