Кузбасс в январе-июле снизил добычу угля на 7,4%, экспорт - на 3,4%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Угледобывающие предприятия Кемеровской области в январе-июле 2025 года добыли 110,3 млн тонн угля, что на 7,4% меньше, чем годом ранее, сообщает телеграм-канал областного Министерства угольной промышленности.

На экспорт за этот период отгружено 59,2 млн тонн угля (снижение на 3,4%).

В восточном направлении отгружено 31,4 млн тонн угля, в северо-западном - 19,3 млн тонн (снижение на 14%), в южном - 7,6 млн тонн (рост на 16%).

Всего потребителям за семь месяцев текущего года ж/д транспортом было отгружено 97,3 млн тонн угля (снижение на 6%).

Переработка угля на предприятиях углепрома Кузбасса (включая обогатительные фабрики, сезонные обогатительные установки и дробильно-сортировочные установки) за отчетный период сократилась на 10,5% и составила 85,6 млн тонн. Отмечается, что перерабатывается 77,6% добытого угля.

Численность работников, занятых непосредственно добычей и переработкой угля, составила 94,4 тысячи человек, что на 2,5 тысячи меньше, чем годом ранее. Данная численность не включает персонал вспомогательных производств.

