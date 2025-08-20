Поиск

Что произошло за день: среда, 20 августа

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Замдиректора "Ельцин Центра" Людмила Телень оштрафована по делу о дискредитации армии. Свою вину она не признает, указывая, что поводом стал репост публикации дочери Ельцина Татьяны Юмашевой, в которой, как и в репосте, "нет ни слова о российской армии, нет критики специальной военной операции или кого-либо в связи с этим".

- Суд в Москве заочно приговорил американца О'Лири к 28 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Украины. По данным Генпрокуратуры, он принял участие в вооруженном конфликте против ВС РФ в Курской области, получив вознаграждение в общей сумме более 3,1 млн рублей.

- Израильские военные приступили к захвату города Газа. Ранее в среду власти страны сообщили о планах призвать на службу дополнительно около 60 тысяч резервистов в связи с этой операцией.

- ФСБ сообщила о задержании трех украинских диверсантов в Брянской области, еще трое - уничтожены. Диверсионная группа состояла из кадровых сотрудников украинской Службы специальных операций, задержанные признались в причастности к подрывам на железных дорогах в Белгородской области в 2024 году и подготовке к другим терактам на территории РФ.

Фотохроника 20 августа

- В России утвержден план реализации концепции противодействия киберпреступности. Среди прочего, согласно документу, операторов связи и провайдеров могут обязать уведомлять правоохранительные органы о признаках выявления кибермошенничества.

- В июле долги по зарплате в стране выросли на 10,2% до 1,043 млрд рублей. На строительство пришлось 33,3% от общего объема задолженности.

- Ozon признал задержку доставки заказов в Москве и Петербурге, объяснив это задержкой приемки товаров на пяти логистических объектах.

- Великобритания ввела ограничения против трех физлиц и пяти компаний за помощь в обходе антироссийских санкций.

- Выступающий за ОАЭ боец российского происхождения Хамзат Чимаев поднялся на десять мест рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий. Теперь он занимает четвертую строчку.

- Вратарь бразильского "Флуминенсе" Фабио побил мировой рекорд по числу матчей в футболе. Накануне он провел свой 1391-й матч, обогнав предыдущего рекордсмена - голкипера сборной Англии Питера Шилтона, завершившего карьеру в 1997 году.

