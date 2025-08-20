Поиск

В Израиле мобилизуют 60 тыс. резервистов в связи с операцией по захвату города Газа

Фото: Nedal Eshtayah/Anadolu via Getty Images

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Минобороны Израиля призовет на службу дополнительно около 60 тыс. резервистов в связи с операцией по захвату города Газа, сообщает в среду издание The Times of Israel со ссылкой на источники.

Отмечается, что военнослужащим будет направлено уведомление как минимум за две недели до того момента, как им будет необходимо явиться на службу.

Ранее во вторник министр обороны Израиля Исраэль Кац провел встречу с главой Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эялем Замиром и рядом других высокопоставленных представителей военного командования. В ходе заседания Кац одобрил план, нацеленный на взятие под полный контроль города Газа.

8 августа канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что кабинет безопасности одобрил его план по захвату ЦАХАЛ города Газа. В списке целей операции - разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников, демилитаризация сектора, контроль над безопасностью в секторе со стороны Израиля и формирование гражданского правительства без участия ХАМАС или Палестинской национальной администрации.

Между тем эти планы вызвали критику как внутри Израиля, так и за рубежом.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали операцию против ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют около 75% сектора.

По данным Минздрава Газы, в анклаве за время операции погибли более 61 тыс. человек.

Хроника 07 октября 2023 года – 20 августа 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Газа ХАМАС
