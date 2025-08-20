Поиск

ФСБ сообщила о ликвидации украинской ДРГ в Брянской области

ФСБ сообщила о ликвидации украинской ДРГ в Брянской области
Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - ФСБ заявила о ликвидации в Брянской области диверсионной группы из кадровых сотрудников украинской Службы специальных операций.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе организованной работы по противодействию диверсионно-террористической деятельности украинских спецслужб, выявлена и совместно с Федеральной службой войск национальной гвардии и МВД России в Брянской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), состоящей из кадровых сотрудников Службы специальных операций, курируемой Главным управлением разведки Минобороны Украины, планировавшей на территории России совершить диверсии и террористические акты на объектах транспортной инфраструктуры", - сообщил в среду Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, обучение диверсантов, а также контроль за их действиями "осуществлялись при непосредственном участии сотрудников западных спецслужб на Украине, а также в Литве, Эстонии и Норвегии".

"В ходе оперативно-боевых мероприятий трое диверсантов ликвидированы и трое задержаны. С места боестолкновения изъяты: шесть автоматических штурмовых винтовок производства США с приборами для бесшумной стрельбы, 16 кг пластичного взрывчатого вещества чешского производства и средства инициирования, большое количество гранат и патронов натовского образца, а также радиостанция для поддержания связи с руководством ГУР МОУ", - заявили в ЦОС.

Там добавили, что задержанные "дают признательные показания о причастности ДРГ к подрывам в сентябре 2024 года железнодорожного полотна в Новооскольском районе Белгородской области и подготовке к иным терактам на территории нашей страны".

Следственным отделом УФСБ по Брянской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 ("Приготовление к диверсии") УК России, решается вопрос об избрании членам ДРГ меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия с целью квалификации их деяний по статьям 222 ("Незаконный оборот оружия и боеприпасов"), ст. 222.1 ("Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств"), ст. 226.1 ("Контрабанда оружия и взрывчатых веществ"), ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ст. 322 ("Незаконное пересечение государственной границы РФ") УК России", - сообщили в ФСБ.

ФСБ Украина Брянская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России утвержден план реализации концепции противодействия киберпреступности

В России утвержден план реализации концепции противодействия киберпреступности

СКР завершил следствие по делу бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова

СКР завершил следствие по делу бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова

Ставки пошлин на экспорт зерна из РФ с 20 августа снова будут нулевыми

Ставки пошлин на экспорт зерна из РФ с 20 августа снова будут нулевыми

Трамп не хочет ждать месяц до следующей встречи по украинскому урегулированию

США готовы подключить команду по нацбезопасности для подготовки встречи Путина и Зеленского

В Белом доме считают, что саммит на Аляске открыл путь ко второй фазе урегулирования

В Белом доме считают, что саммит на Аляске открыл путь ко второй фазе урегулирования

Что произошло за день: вторник, 19 августа

СК проверит информацию о незаконном удержании людей в селе под Воронежем

"Коалиция желающих" не может надавить ни на Москву, ни на Киев, ни на Трампа

"Коалиция желающих" не может надавить ни на Москву, ни на Киев, ни на Трампа

Бывший член совета "Мемориала" Давидис заочно осужден на 6 лет за оправдание терроризма

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе450 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2349 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6994 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });