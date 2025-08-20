ФСБ сообщила о ликвидации украинской ДРГ в Брянской области

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - ФСБ заявила о ликвидации в Брянской области диверсионной группы из кадровых сотрудников украинской Службы специальных операций.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе организованной работы по противодействию диверсионно-террористической деятельности украинских спецслужб, выявлена и совместно с Федеральной службой войск национальной гвардии и МВД России в Брянской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), состоящей из кадровых сотрудников Службы специальных операций, курируемой Главным управлением разведки Минобороны Украины, планировавшей на территории России совершить диверсии и террористические акты на объектах транспортной инфраструктуры", - сообщил в среду Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, обучение диверсантов, а также контроль за их действиями "осуществлялись при непосредственном участии сотрудников западных спецслужб на Украине, а также в Литве, Эстонии и Норвегии".

"В ходе оперативно-боевых мероприятий трое диверсантов ликвидированы и трое задержаны. С места боестолкновения изъяты: шесть автоматических штурмовых винтовок производства США с приборами для бесшумной стрельбы, 16 кг пластичного взрывчатого вещества чешского производства и средства инициирования, большое количество гранат и патронов натовского образца, а также радиостанция для поддержания связи с руководством ГУР МОУ", - заявили в ЦОС.

Там добавили, что задержанные "дают признательные показания о причастности ДРГ к подрывам в сентябре 2024 года железнодорожного полотна в Новооскольском районе Белгородской области и подготовке к иным терактам на территории нашей страны".

Следственным отделом УФСБ по Брянской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 ("Приготовление к диверсии") УК России, решается вопрос об избрании членам ДРГ меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия с целью квалификации их деяний по статьям 222 ("Незаконный оборот оружия и боеприпасов"), ст. 222.1 ("Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств"), ст. 226.1 ("Контрабанда оружия и взрывчатых веществ"), ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ст. 322 ("Незаконное пересечение государственной границы РФ") УК России", - сообщили в ФСБ.