Приостановлено движение поездов в Воронежской области из-за падения обломков БПЛА

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Движение пассажирских поездов приостановлено в Воронежской области в связи с падением обломков БПЛА, сообщается в телеграм-канале РЖД.

"В результате падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская (участок Россошь - Сохрановка, Воронежская область) отсутствует напряжение в контактной сети. Пострадавших нет. Движение поездов приостановлено ", - говорится в сообщении.

Для координации работы по ликвидации последствий работает оперативный штаб, отметили в РЖД.