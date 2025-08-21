Поиск

Приостановлено движение поездов в Воронежской области из-за падения обломков БПЛА

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Движение пассажирских поездов приостановлено в Воронежской области в связи с падением обломков БПЛА, сообщается в телеграм-канале РЖД.

"В результате падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская (участок Россошь - Сохрановка, Воронежская область) отсутствует напряжение в контактной сети. Пострадавших нет. Движение поездов приостановлено ", - говорится в сообщении.

Для координации работы по ликвидации последствий работает оперативный штаб, отметили в РЖД.

Воронежская область поезда движение приостановка БПЛА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Осужденный француз Винатье стал фигурантом дела о шпионаже

Росавиация запретила "Ангаре" самостоятельно обучать авиаперсонал

Росавиация запретила "Ангаре" самостоятельно обучать авиаперсонал

Биоспутник "Бион-М" №2 с мышами, мухами и растениями выведен на орбиту

Что произошло за день: среда, 20 августа

Минэнерго ждет стабилизации цен на бензин за счет запрета экспорта для производителей

В июле долги по зарплате в стране выросли на 10,2% до 1,043 млрд рублей

В июле долги по зарплате в стране выросли на 10,2% до 1,043 млрд рублей

В России цены с 12 по 18 августа снизились на 0,04%, годовая инфляция ушла ниже 8,5%

Генпрокуратура просит обратить в доход РФ имущество экс-замглавы Минобороны Иванова

Число жертв пожара на рязанском предприятии возросло до 26 человек

Число жертв пожара на рязанском предприятии возросло до 26 человек

Американец заочно осужден в РФ на 28 лет за участие в боях на стороне Украины

Американец заочно осужден в РФ на 28 лет за участие в боях на стороне Украины
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7002 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2353 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });