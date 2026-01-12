Что произошло за день: понедельник, 12 января

Подробности об ударе "Орешником" 9 января, дата торгов по продаже "Домодедово" и санкции РКН за пропуск нефильтрованного трафика

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российские военные ударом "Орешника" в ночь на 9 января вывели из строя Львовский авиазавод. В Минобороны РФ сообщили, что были поражены производственные цеха, складские помещения с БПЛА, инфраструктура заводского аэродрома.

- Торги по продаже аэропорта "Домодедово" назначены на 20 января. Стартовая цена - 132,3 млрд руб.

- Глава МИД Ирана заявил, что за протестами стоят иностранные силы. Он пообещал, что работу интернета в Иране скоро восстановят, и заверил, что Тегеран контролирует ситуацию в стране.

- Владимир Зеленский предложил Раде продлить военное положение и всеобщую мобилизацию.

- ФСБ сообщила о предотвращении теракта на железнодорожном мосту в Пермском крае. Мужчина под влиянием телефонных мошенников перевел на якобы "безопасные счета" 350 тысяч рублей, а за тем по их указаниям изготовил СВУ.

- РКН хочет привлечь к ответственности 33 операторов за пропуск нефильтрованного трафика.

- IATA изменила правила провоза пауэрбанков на борту самолетов. Их запрещено провозить в багаже, который летит отдельно от пассажира. Такие требования приняты, поскольку пожар в грузовом отсеке может долгое время оставаться незамеченным.

- Рынок акций РФ начал неделю со снижения к 2700 п по индексу МосБиржи. Показатель опустился ниже этой отметки впервые с 9 декабря.