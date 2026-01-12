Поиск

Что произошло за день: понедельник, 12 января

Подробности об ударе "Орешником" 9 января, дата торгов по продаже "Домодедово" и санкции РКН за пропуск нефильтрованного трафика

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российские военные ударом "Орешника" в ночь на 9 января вывели из строя Львовский авиазавод. В Минобороны РФ сообщили, что были поражены производственные цеха, складские помещения с БПЛА, инфраструктура заводского аэродрома.

- Торги по продаже аэропорта "Домодедово" назначены на 20 января. Стартовая цена - 132,3 млрд руб.

- Глава МИД Ирана заявил, что за протестами стоят иностранные силы. Он пообещал, что работу интернета в Иране скоро восстановят, и заверил, что Тегеран контролирует ситуацию в стране.

- Владимир Зеленский предложил Раде продлить военное положение и всеобщую мобилизацию.

- ФСБ сообщила о предотвращении теракта на железнодорожном мосту в Пермском крае. Мужчина под влиянием телефонных мошенников перевел на якобы "безопасные счета" 350 тысяч рублей, а за тем по их указаниям изготовил СВУ.

- РКН хочет привлечь к ответственности 33 операторов за пропуск нефильтрованного трафика.

- IATA изменила правила провоза пауэрбанков на борту самолетов. Их запрещено провозить в багаже, который летит отдельно от пассажира. Такие требования приняты, поскольку пожар в грузовом отсеке может долгое время оставаться незамеченным.

- Рынок акций РФ начал неделю со снижения к 2700 п по индексу МосБиржи. Показатель опустился ниже этой отметки впервые с 9 декабря.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 12 января

Более 1 тыс. DDoS-атак отражено специалистами РКН в декабре

Военные РФ сообщили, что ударом "Орешника" вывели из строя Львовский авиазавод

Финские пограничники разрешили задержанному сухогрузу Fitburg покинуть страну

БПЛА атаковал объект энергетики в Курской области

Комитет Думы одобрил проект об увеличении до 2,5 млн руб. штрафов за нарушение границы РФ

 Комитет Думы одобрил проект об увеличении до 2,5 млн руб. штрафов за нарушение границы РФ

Профильный комитет Думы одобрил повышение штрафов за нарушения правил обращения с животными
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8107 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 17 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 115 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });