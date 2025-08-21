Президенту РАН Красникову присвоено звание Героя труда

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда президенту Российской академии наук Геннадию Красникову.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие отечественной науки присвоить звание Героя труда Российской Федерации президенту федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" Красникову Геннадию Яковлевичу", - гласит указ.