Президенту РАН Красникову присвоено звание Героя труда

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда президенту Российской академии наук Геннадию Красникову.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие отечественной науки присвоить звание Героя труда Российской Федерации президенту федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" Красникову Геннадию Яковлевичу", - гласит указ.

Владимир Путин РАН Геннадий Красников
