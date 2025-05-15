Путин возглавил попечительский совет РАН

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин утвердил состав попечительского совета Российской академии наук (РАН); соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, президент РФ сам возглавил попечительский совет РАН.

В попечительский совет вошли премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр обороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов, председатель Госдумы Вячеслав Володин, президент РАН Геннадий Красников, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и глава Сбербанка Герман Греф.